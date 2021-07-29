Уходящая натура. Коллекция главного приморского музея пополнилась редкими экспонатами прямо из Южной Америки.

Эту вышивку специалисты считают живым народным творчеством. Фото: Музей истории Дальнего Востока

Речь идет о предметах одежды и убранства старообрядцев, предки которых когда-то жили здесь, в Приморье. Эти вещи в коллекцию Музея истории Дальнего Востока передала старший научный сотрудник Санкт-Петербургского филиала Архива Российской академии наук Софья Ронгонен, которая, в свою очередь, получила их лично из рук староверов во время своих научных экспедиций. О новых экспонатах и далеких экспедициях Софья рассказала корреспонденту «КП».

Среди даров музею - детское платье, рубашка и шапочка для мальчика из Бразилии, мужская рубашка с вышивкой из Уругвая и полотенце с вышивкой из Аргентины. Все это, по словам Софьи, живое народное творчество.

Староверы покинули Дальний Восток в 1920-30 годах, через Китай поселились в Бразилии, создали деревни Мерген, Куликовка и Ревтовка, затем оказались в Уругвае и Аргентине. В 2009 году они попали под программу по переселению соотечественников, многие семьи снова согласились сменить место жительства и сейчас возвращаются примерно в те же места, где жили их предки, - в Приморье, Хабаровский край и Амурскую область.

Переданные музею вещи принадлежали семьям, которые в Россию не вернулись. Это семья Ульяны Черемновой из Уругвая, Марии Санаровой из Бразилии и семья Бодуновых из Аргентины. Софья Ронгонен встречалась с ними лично и может многое рассказать об уникальности этих экспонатов.

«Среди предметов есть те, где вышивка сделана гладью, и те, где способ вышивки называют «иголочки» (его вывезли как раз из Китая). При таком способе вышивания ткань протыкают специальной иглой, а нить тканевой основы цепляют за нитку, которой и создают вышивку. Приехав в Южную Америку, староверы усовершенствовали это творчество, и сейчас многие женщины вышивают как для себя и семьи, так и для продажи. В этом есть ценность и уникальность - это живая традиция, живое народное творчество, такое, каким оно было несколько веков назад», - говорит Софья.

Объясняя, почему она решила подарить предметы одежды староверов именно приморскому музею им. В.К. Арсеньева, Софья говорит, что ее первая экспедиция к староверам в России состоялась именно в Приморье, в Дерсу. «У меня особое отношение к Владивостоку: я этот город очень люблю. Это тоже можно назвать причиной», - говорит Софья.

По словам Веры Кобко, руководителя реставрационной мастерской, эти предметы займут достойное место в коллекции приморского музея.

«В нашей коллекции отобразились все этапы продвижения старообрядцев сюда, от запрудных границ до берегов Тихого океана. Она насчитывает несколько тысяч предметов - это и документы, и фотографии, и предметы быта», - говорит Вера Кобко.

Новые предметы обихода после определенных процедур тоже станут доступны приморскому зрителю.