В программу «Единой России» внесут предложения врачей из регионов

Российской системе здравоохранения необходим новый стандарт первичной медпомощи, основой которого должен стать принцип «пациентоцентричности». Для его реализации потребуется система переподготовки кадров и их непрерывного образования, а также изменение принципов финансирования системы ОМС. Об этом заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе стратсессии «Единой России», где обсуждались предложения медиков из регионов в народную программу партии.

«Все процессы должны крутиться не вокруг амбулаторной карты, направлений, обсуждений, консилиумов, а именно вокруг пациента. Эти стандарты должны транслироваться из больших городов во все медицинские учреждения от Калининграда до Владивостока», – сказал Денис Проценко.

Участники обсуждения указали на одну из главных проблем здравоохранения – нехватку специалистов. Особенно на селе. Согласно предложениям, которые поступают на сайт народной программы «Единой России», этот вопрос входит в число трех самых актуальных.

Решения требует и вопрос жилья для молодых специалистов, которые работают в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП).

Эксперты также предложили включить в народную программу «Единой России» бюджетное субсидирование перелетов врачей к нетранспортабельным пациентам.

В Минздраве поддержали предложения медиков в народную программу «Единой России». Первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко подчеркнул, что ведомство готово к совместной работе по ряду направлений и отдельно остановился на проблеме дефицита отдельных специальностей.

«Абсолютно верно, что здесь необходимо активизироваться регионам. Возможно, здесь с помощью региональных отделений «Единой России» эту ситуацию на местах можно активизировать», - заключил Виктор Фисенко.

В Приморье эта работа уже идет. Так сегодня Тихоокеанский медуниверситет готовит специалистов для охраны жизни и здоровья людей, перенесших COVID-19. Это относительно новое звено здравоохранения, говорит депутат Законодательного Собрания Приморского края, ректор ТГМУ Валентин Шуматов.

«Последствия пандемии требуют новые подходы. В том числе реабилитации пациентов, перенесших коронавирус. Поэтому введена новая специальность – реабилитолог. Это не физиотерапевт, это клинический реабилитолог, который должен обладать глубокими знаниями – в интенсивной терапии, в терапии в стационарных и амбулаторных условиях, и после амбулаторного лечения ее тоже нужно продолжать. Эту часть работы мы сегодня уже начинаем делать. Наш вуз является опорным для подготовки специалистов в этой области. Мы уже подготовили врачебные кадры для Дальневосточного федерального округа, разработали программу и обучили к настоящему времени порядка 50 реабилитологов для ДФО», - рассказал Валентин Шуматов.

Напомним, «Единая Россия» продолжает сбор предложений в народную программу. Принять участие в ее формировании может каждый житель страны, в том числе на сайте NP.ER.RU.