Рисунки с берега. Акция «Камень цвета моря» проходит во Владивостоке уже в третий раз

Ребята под руководством волонтеров создавали шедевры на природных материалах. Фото: Приморская картинная галерея

Приморская картинная галерея организовала в минувшие выходные, 24 июля, увлекательное мероприятие для ребят из санатория «Сахарный ключ». Акция «Камень цвета моря» проходит уже не впервые, и на этот раз она была посвящена непокорному, бескрайнему и соленому морю.

Акция проходила на площадке универсального пространства для спорта и отдыха «Пятая набережная». Учитывая солнечную погоду, а также тематику акции, выбор места проведения оказался весьма удачным.

- Для нас это очень важный проект, который мы готовим совместно с «Пятой набережной». Это уже не первая наша совместная акция, а третий опыт взаимодействия, где участвуют волонтеры и галереи, и волонтерского движения «Россия», и фонда «Подари жизнь». Выстраиваем работу в таком ключе, - рассказывает заместитель директора Приморской картинной галереи по просветительской работе Владимир Петухов.

Ребята под руководством волонтеров творили шедевры. Они изобразили на камнях не только подводные просторы, но и обитателей этого далекого, но привлекательного мира. Лучшие работы будут представлены в качестве лота на благотворительном аукционе фонда «Сохрани жизнь». После творческого занятия участники смогли с удовольствием посмотреть концертную программу и станцевать рок-н-ролл на мастер-классе по танцам.

Специально для ребят волонтеры галереи представили на стенах кафе «Кают-компания» экскурс по текущим выставкам Приморской картинной галереи.

Кстати

«Пятая набережная» - это новое городское пространство, место, где когда-то швартовались военные корабли, сегодня открыто в новом формате. Детская и спортивная площадка, современная сцена для специальных мероприятий, фотозоны, кафе и удобная парковка ждут жителей и гостей Владивостока.