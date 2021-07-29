Приморская сцена с рекордным размахом

У приморских театралов впереди жаркая пора. Фото: ИА PrimaMedia

Театральная жизнь не утихает с приходом лета, но вот пришла пора поделиться подробностями. Приморский краевой драматический театр имени Максима Горького отправляется в гастроли по Приморскому краю, да в такие, каких по масштабу в его истории еще не было. С 21 августа по 17 сентября труппа театра посетит 26 городов и поселков, где сыграет 37 спектаклей.

- Это совершенно немыслимая, никогда не бывавшая здесь история, - говорит художественный руководитель театра Ефим Звеняцкий. - 37 спектаклей. Это в рамках губернаторской программы «Деятели искусства - жителям Приморья». Мы везем семь наименований. Все - от Дальнегорска до Кавалерово, от Арсеньева до Ольги. Такого не было! Я даже не знаю, справимся ли. Теперь уже отступать некуда!

Жителям Приморского края покажут музыкально-мистическую мелодраму «Эдит и ее демоны», чисто английскую комедию «Верная жена», драматическую хронику «Матросская тишина», спектакль-концерт по письмам и песням о Великой Отечественной войне «Сны о войне», лирическую драму «Варшавская мелодия», фарс «Как бы нам пришить старушку!» по пьесе «Дорогая Памела», комедия положений «Боинг-Боинг, сказки для детей «Принцесса на горошине», «Золушка» и «Белоснежка и семь гномов».

Гастроли начнутся 21 августа с Лучегорска, а завершатся 17 сентября в Артеме на сцене Дворца культуры угольщиков. Посмотреть программу гастролей можно на сайте театра gorkytheater.ru.

Кстати

Этим летом произошло еще одно театральное событие с приставкой «впервые»: гастроли Приморского академического театра имени Горького в Беларуси. Приморские артисты выступали десять дней без перерыва на сценах Минска, Гродно и Могилева, показав белорусам шесть спектаклей. В выезде участвовало 130 человек, а громадные фуры с декорациями привезли прямиком из Владивостока.