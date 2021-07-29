«Пусть ваше энное место покроется экземой»: во Владивостоке воришки тащат с бельевых веревок чужие купальники

Истории с пропажей купальных трусов происходят все чаще и чаще Фото: Евгения ГУСЕВА

Вопиющие ситуации все чаще и чаще происходят во Владивостоке. Неизвестные граждане наглейшим образом воруют купальники, иногда даже по частям. Горожане недоумевают – зачем?

На Кутузовой, 8в, неизвестный стащил с бельевой веревки трусы от купальника. Причем далеко не одни трусы. И, видимо, воришка так торопился, что сорвал их вместе с прищепками. Кроме купальников, там пропали мужские шорты. Теперь местные ищут других пострадавших и, конечно, преступника.

В соседнем доме, на Кутузова, 8, у жильцов такая же ситуация. Они просмотрели записи с видеокамер и выяснили, что белье ворует неизвестный мужчина.

Другая история произошла на Вострецова, 15. Вечером, на виду у всех, парень с девушкой подъехали на белой машине прямо к бельевым веревкам на улице и сняли два женских купальника, после чего уехали.

– Пусть ваше энное место покроется экземой, чтобы в следующий раз подумали, стоит чужое брать или нет, – написала возмущенная девушка.

Жители Приморья недоумевают – зачем кому-то воровать чужие купальные плавки.

«Жара, ну шо ты творишь?», «Кризис, машину заправил, а на трусы нету бабосов», «Да это задание с курсов личностного роста походу», «О Боже. И не стремно чужие трусишки надевать?», «Блин, уже белье воруют с бельевых площадок, как в конце 80-х», – иронизируют комментаторы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14