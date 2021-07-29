Приморцы могут сменить профессию за счет государства

По новой программе можно обучиться сварке или...визуальному мерчендайзингу! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Приморского края могут бесплатно получить востребованные в регионе рабочие навыки. 45 профессиональных компетенций по программам WorldSkills в этом году смогут освоить 1,1 тысячи жителей Приморья.

В министерстве образования края рассказали, что программа уже стартовала. Принять в ней участие смогут безработные жители края, граждане старше 50 лет, женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а также неработающие женщины, имеющие детей дошкольного возраста. Для освоения новой компетенции не требуется образование, обучаться можно «с нуля». Изучать предлагают фотографию, холодильную технику и системы кондиционирования, рекрутинг, сантехнику и отопление, спасательные работы, рекламу, сварочные технологии, визуальный мерчендайзинг и даже 3D-моделирование для компьютерных игр. Приобретенные навыки обеспечат ученикам конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда. Занятия длятся от трех недель до трех месяцев. Практика в современных мастерских с новейшим оборудованием занимает более 70% обучения. Выпускники получат паспорт компетенций, который подтвердит уровень полученных навыков.

С учащимися заключат договоры, благодаря которым сразу после обучения они смогут открыть свое дело, начать трудиться как самозанятые или получить работу в приморских компаниях.

Сейчас в крае работают уже 67 учебных площадок на базе колледжей и учебных центров. Записаться на программы можно по ссылке.

Обеспечение предприятий региона кадрами проходит в рамках реализации госпрограммы «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020-2027 годы.