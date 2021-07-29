Школы и детские сады Владивостока перед началом учебного года проверяют на безопасность

Первое сентября не за горами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году из бюджета Владивостока было выделено более 300 миллионов рублей на подготовку к новому учебному году городских школ и детсадов с точки зрения безопасности. На эти деньги в 33-х учебных организациях заменят систему автоматической пожарной сигнализации, в семи учреждениях установят по периметру новое ограждение. А огнетушители обносят везде, где это необходимо.

При администрации Владивостока в течение всего года работает межведомственная комиссия, в состав которой входят представители администрации города и всех надзорных органов.

Очередное заседание на этой неделе провел заместитель главы администрации города Максим Акульшин. Здесь обсуждаются все вопросы от закупки мебели до антитеррористической защищенности. И хоть подготовка к новому учебному году идет непрерывно, самый жаркий период выпадает на май-июль.

По словам специалистов, в учреждениях сейчас полным ходом ведется плановый ремонт. В детсадах № 125, 15, 150, 165, 173, 175, 177, 192, 34, 86 отремонтированы пищеблоки, в 126-ти садах и школах проведен капитальный ремонт санузлов, систем горячего и холодного водоснабжения. Ремонт кровель выполнен в школах № 43, 61, 39, 77, 25, 53, 59, 35, 72, 78, 2, 49, гимназии № 1 и лицее № 3 и детсадах № 111, 116, 150, 154, 163, 165, 168, 169, 172, 173, 179, 37, 46, 7, 81.

Кроме того, по поручению главы города Константина Шестакова готовятся аукционы на ремонт кровель в еще 21-м учреждении образования. В список вошли школы № 2, 8, 20, 35, 40, 44, 47, 56, 57, 65, 68, 72, 83, 82 и сады № 70, 118, 127, 138, 160, 179, 186. Еженедельно специалисты управления образования выезжают в учреждения и общаются с руководством и подрядчиками, контролируя тем самым качество работ.

Кроме того, совместно с сотрудниками УМВД в школах и детских садах Владивостока к началу учебного года проверят работу охранников.