Константин Шестаков: В решении проблем будем применять хозяйский подход

По признанию главы города, крыши - самое больное место у учреждений образования. Фото: Евгений Кулешов

Исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Шестаков продолжает рабочие поездки по городу. В ходе таких поездок важно выделить основные проблемы и четко спланировать пути их решения.

Островитяне против проблем

Поселок Парис требует заботливой руки и ремонта инфраструктуры. Исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Шестаков пообщался с местными жителями и выяснил, какие именно проблемы беспокоят местных, и ответил на их вопросы.

В поселке Парис всего два дома - №№24 и 28, но при этом детских площадок - ноль. Конечно, жителям повезло с красивой природой, морем, но детворе совершенно негде играть. Начальник управления содержания жилищного фонда мэрии Григорий Пейхвассер отметил, что список домов по программе «1000 дворов» на 2022 год уже сформирован и сейчас нужно подавать заявку на 2023 год. Для этого жителям предстоит собрать 80-90% подписей от общего количества собственников квартир в Парисе.

Другой вопрос, который беспокоит жителей поселка, это состояние подъездов в домах. Константин Шестаков успокоил - ремонт запланирован на следующий год. В феврале-марте будет объявлен аукцион на поиск подрядчика, после чего начнутся работы.

На этом проблемы небольшого населенного пункта не закончились. Здесь совсем недавно уволился врач, после чего кабинет общей практики остался без специалиста. Но, как заверил главный врач поликлиники №1, к которой и прикреплен кабинет, новый терапевт заступит на работу 15 августа.

Также на встрече жильцы затронули вопрос общественного транспорта, попросив продлить 63-й маршрут, автобусы которого заходили сюда одно время. И.о. начальника городского управления транспорта Денис Ящук пообещал, что ориентировочно в период с 15 августа по 1 сентября эта схема вновь вернется, а также будет откорректировано расписание маршрута №22.

Кроме того, островитяне попросили наладить в поселке систему электроснабжения, так как их дома часто остаются без света. Присутствующий на встрече представитель ОАО «Оборонэнерго» подтвердил, что проблема существует, но заверил, что в зиму поселок войдет без отключений. Скоро в поселке начнутся ремонтные работы, которые позволят добиться обещанного.

В следующем году городская администрация планирует сделать здесь уличное освещение.

На встрече было отмечено, что на территории поселка есть несколько заброшенных зданий. Так как они принадлежат министерству обороны, то снести их пока нельзя. Администрация будет просить передать их в муниципальную собственность. Когда это произойдет, опасные объекты снесут.

- Для нас важно, чтобы даже в таком небольшом поселке проживание было комфортным, но без такой обратной связи о проблемах не узнать и их не решить. Уверен, результат встречи не заставит себя долго ждать, и уже в этом году часть проблем поселка Парис мы сможем решить, - подвел итог встречи Константин Шестаков.

Встреча с жителями поселка Парис проходила, что называется, на территории. Фото: Евгений Кулешов

Дважды два - четыре

Также Константин Шестаков посетил учебные заведения, на которые поступило много жалоб от родителей. В поле зрения и.о. мэра оказались детские сады №№7, 160, 179 и школа №66. Он пообщался с работниками учреждений и поручил составить списки необходимых ремонтных работ, которые можно провести в ближайшее время. На эти цели были выделены дополнительные средства.

В детсаду №7 на Адмирала Кузнецова, 76 зимой промерзает фасад. Константин Шестаков поручил руководителю сада подготовить смету, а также навести порядок на территории сада.

На Полярной, 7 расположен садик №160, в котором ремонта требуют уличные дорожки. Заведующая учреждением также должна представить свои предложения по ремонту. Кроме того, в саду нужно привести в порядок песочницы, запланировать установку новых горок и качелей.

В детском саду №179 (Надибаидзе, 24) кровлю и фасад последний раз ремонтировали в 2012 году. Фасад находится в достаточно хорошем состоянии, а вот кровля протекает во время дождей. Здесь требуется профессиональное обследование объекта. Директор учреждения Елена Ситникова должна заняться этим вопросом. Плюс мелкие работы: нужно восстановить пол и крыши на верандах, вывезти старое оборудование.

В школе №66 на Адмирала Кузнецова, 54в в этом году отремонтировали два санузла, но на ремонт зоны для мытья рук в столовой средств не хватило. Также починки требует и прорезиненное покрытие на спортивной площадке. Руководство школы займется составлением сметы.

- Во многих учреждениях действительно нужен дорогостоящий ремонт, это кровли и фасады. Поэтому я поручил специалистам разработать проект по их восстановлению. Именно крыши и стены вызывают больше всего жалоб у жителей Владивостока и самих коллективов школ и детсадов. Вместе с этим во многих учреждениях также не хватает хорошего хозяйского подхода. Есть работы не столь затратные, а качество жизни наших детей мы можем улучшить, - подвел итоги очередной поездки Константин Шестаков.