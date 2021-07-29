За полгода в Приморье уничтожили более 40 гектаров конопли

Дикорастущие очаги запретной травы уничтожают не первый год. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Приморье подвели итоги первого этапа операции «Мак-2021». Сотрудники выявили и уничтожили 63 очага конопли на площади 40,2 гектара.

«Мак-2021» проходит в Приморье с 2007 года. В операции участвуют МВД, ФСБ России, Росгвардия, погрануправление, таможня, 5-я Армия и даже Тихоокеанский флот при поддержке правительства Приморского края.

- Главная цель операции – пресечь распространение наркотиков растительного происхождения на территории Приморского края, выявить лица, выращивающие наркосодержащие растения, занимающиеся изготовлением и сбытом наркотических средств на их основе, – рассказали в департаменте по координации правоохранительной деятельности Приморского края.

Сотрудники правоохранительных органов сотрудничают с органами местного самоуправления. Вместе они выявляют и уничтожают незаконные посевы, искореняют дикорастущую коноплю и перекрывают каналы транспортировки «волшебной травы». Только за время первого этапа «Мак-2021» выявили 61 незаконно выращенный посев конопли, изъяли около 8 тысяч растений и 65 килограммов наркотических средств растительного происхождения.

- Выявлены 172 преступления, составлено 114 протоколов об административных правонарушениях в отношении лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств, – рассказали в департаменте.

Также, сотрудники напоминают, что за сбор, переработку, культивирование и хранение запрещенных наркосодержащих растений предусмотрены не только крупные штрафы, но и лишение свободы. Сообщить о подобных правонарушениях можно в дежурную часть Отдела МВД России по местному муниципалитету. По вопросам лечения и реабилитации наркозависимых следует обратиться в местные наркологические или психиатрические медучреждения. Работа по предотвращению и раскрытию преступлений, связанных с наркотическими веществами проходит в рамках реализации госпрограммы «Безопасный край» на 2020-2027 годы. Операция «Мак-2021» продлится до октября.