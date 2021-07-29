Список тротуаров, которые отремонтируют в этом году во Владивостоке, пополнился

Ремонт тротуаров продолжается Фото: Сергей БАЛАНОВ

Как и обещали ранее в администрации Владивостока, список тротуаров, которые отремонтируют в этом году, продолжает пополняться. Объекты выбирают исходя из состояния (они должны действительно нуждаться в ремонте) и наличия средств. Но главное – пожелания самих жителей.

Так в список попали тротуары на Луговой, 71б – 85в, Набережной, 1в, Суханова, 3 и Уткинской, 9, 32 – 34. Теперь эти пешеходные зоны тоже ждет ремонт уже в ближайшее время. А на Луговой появится еще и пешеходное ограждение. Подрядчики уже найдены.

Ранее во Владивостоке уже обустроили пешеходные зоны по 14-ти адресам: ул. Никифорова, 55 – 57, Героев Хасана, 16 – 18, от остановки «Новожилова» до остановки «Сахалинская», Гульбиновича, 24, Аллилуева, 5, Жигура, 48, Партизанский проспект, 58в, Аллилуева, 10, Карская, Пограничная, 7, стр. 4, 7 – Пологая, 22, Алеутская, 45а, Леонова, 54, Саратовская, 6, 8, 10 и Партизанский проспект, 9.

Продолжается ремонт по шести адресам: Борисенко, 98 и Сахалинской, 38, от остановки «Можайская» до остановки «Перинатальный центр», на Океанском проспекте (от дома № 37 до дома № 75, стр. 4), на ул. Кирова, 25 – 27, Магнитогорской (от Кирова до Чкалова), от дома № 55а до дома № 51, стр. 2 на Некрасовской.