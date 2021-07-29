Трассу в сторону Русского острова во Владивостоке укрепили две новые подпорные стены

Подпорная стена на Олега Кошевого. Фото: vlc.ru

Сразу две новые подпорные стены появились во Владивостоке по пути на Русский остров. Еще пять старых отремонтируют до 15 августа и украсят муралами – большими художественными панно с изображением символов дальневосточных столиц - Магадана, Улан-Удэ, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Якутска.

«На улице Олега Кошевого подрядная организация завершила основные строительные работы и возвела две новые опорные конструкции из железобетонных блоков КБП для укрепления откосов. По направлению в сторону Русского острова общая протяженность конструкции составила около 100 метров, а на противоположной стороне – более 220 метров. Впереди у компании - восстановление благоустройства», – прокомментировал Николай Зайцев, заместитель главы города – начальник управления дорог и благоустройства.

Кстати

В перечень ремонта на текущий год включены также подпорные стены на Окатовой, 18, Володарского, 8, Ладыгина, 17 – 19а, проспекте Красного Знамени, 45, Светланской, 207 и Зои Космодемьянской, 7. На части объектов работы завершены.