В Приморье появятся фермерские павильоны, а цена на горбушу снизится

В крупных городах Приморья можно будет купить фермерскую продукцию напрямую от производителя. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 29 июля, губернатор Приморского края Олег Кожемяко встретился с коллективом АО «Спасскцемент». На встрече работники предприятия задавали главе региона вопросы о ремонте дорог, продовольственной безопасности и высоких ценах на горбушу.

Губернатор уверил работников, что скоро вопрос с ценами на горбушу будет решен. Дело в том, что в Приморье объемы вылова этой рыбы гораздо меньше, чем на Камчатке. Потому там она и стоит в 5 раз меньше, чем в Приморском крае – 50 рублей за килограмм. После окончания путины на Камчатке горбуша будет продаваться по социальным ценам.

- Нужно дождаться окончания путины, в середине августа сформируется цена. По программе «Приморская рыба» она будет стоить около 190 рублей за килограмм, – заявил Олег Кожемяко.

Губернатор также сообщил, что в крупных городах Приморья можно будет купить фермерскую продукцию напрямую от производителя. Для этого власти откроют специальные павильоны.

- В них можно будет приобрести молочную, мясную фермерскую продукцию, овощи борщевого набора по доступным ценам. У людей будет выбор – супермаркет или киоск. Мы, в свою очередь, предусмотрим механизмы поддержки сельхозпроизводителей, например, будем выдавать земельные участки под павильоны на льготных условиях, – рассказал Олег Кожемяко.

Поддержка производителей будет проходить в рамках реализации госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2020-2027 годы.