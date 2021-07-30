Приморские инвесторы смогут арендовать землю без торгов

Теперь проблемы долгостроев можно будет решить за счет инвесторов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приморские инвесторы получат право на заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов путем предоставления безвозмездной финансовой помощи краевому Фонду защиты прав дольщиков. Внести изменения в закон «О регулировании земельных отношений в Приморском крае» (90-КЗ) решили на шестом заседании Законодательного Собрания.

Благодаря этим поправкам начнется оптимизация и ускорение восстановления прав участников долевого строительства в Приморье через привлечение инвесторов.

- В Приморье отмечена положительная практика применения положений статьи 14 краевого закона 90-КЗ, в частности в отношении проблемного объекта на Выгонной, 7, в Уссурийске. Дом в 2020 году удалось успешно достроить за счет внебюджетных средств. Однако до настоящего времени квартиры участникам строительства не переданы: необходимо погасить текущие платежи, связанные с судебными расходами по делу о банкротстве, выплатой вознаграждения конкурсному управляющему и прочие. Общая сумма составляет около 1 миллиона рублей. До внесения изменений в статью закона никто не мог понести данные расходы по причине недостатка имущества у должников и отсутствия финансирования указанных расходов со стороны федерального фонда. Даже инвестор не мог перевести деньги в краевой фонд на эти цели, так как имел право финансировать исключительно строительство. Теперь такое право у него есть – оказать фонду безвозмездную финансовую помощь, – обозначил директор УНО «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Приморского края» Александр Подольский.

В работе фонда сейчас находятся два объекта, проблемы с которыми возможно решить с помощью инвесторов. Это дома по улицам Пихтовая 35 и Славянская 17. Оба объекта претендуют на финансирование из федерального бюджета, также найдены инвесторы, которые готовы оплатить часть работ. Чтобы достроить объект на Пихтовой потребуется около 250 миллионов рублей, на Славянской – 22 миллиона рублей по предварительным подсчетам.

- Важно отметить, что новые изменения позволят инвестору приступить к реализации масштабного инвестиционного проекта на полученных земельных участках до завершения работ по завершению строительства проблемного объекта, что ранее было запрещено правилами краевого закона, – объяснили в Фонде.

Подробную информацию можно получить по телефону АО «КПРК»: 8 (423) 260-72-64 или по электронной почте: info@fzuds.ru.

Восстановление прав граждан, которые пострадали от недобросовестных застройщиков, под личным контролем губернатора Приморья. Вопросами долгостроев край занимается более двух лет. За это время в регионе около 2 тысяч семей были восстановлены в правах, только в этом году в регионе ввели в эксплуатацию три проблемных дома, восстановив права 500 участников долевого строительства.

Вопрос восстановления законности в жилишно-коммунальной сфере остается приоритетным для региона. Помимо ликвидации долгостроев, важно обеспечить детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенным жильем, а также предоставить земельные участки многодетным семьям. Работа будет проходить в рамках реализации госпрограммы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы.