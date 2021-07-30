«Дыма было очень много»: во Владивостоке спасатели вытащили из огня 11 человек

Пожарные боролись с огнем два часа Фото: принтскрин видео.

Сильный пожар на небольшой площади произошел на улице Монтажная во Владивостоке. Из огня были спасены 11 человек, среди которых было пятеро детей. Происшествие попало на камеры очевидцев.

Днем 29 июля в квартире на десятом этаже в доме №15а по улице Монтажная вспыхнул пожар. Очевидцы позвонили в МЧС, и спустя четыре минуты, в 15:28, на место прибыли спасатели. Свидетели происшествия также заявили, что было очень много дыма.

Пожарные выяснили, что в квартирах дымом заперты 11 человек, в том числе и пять детей. Спасатели вытащили их из западни, и никто не успел пострадать.

В 15:59 огнеборцы локализовали пожар, а в 17:36 – полностью ликвидировали его.

Подводя итоги, спасатели заявили, что успело сгореть десять квадратных метров квартиры. Тушили пожар 38 человек личного состава и 15 машин.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14