На пляже во Владивостоке нашли посиневшую и обездвиженную женщину

Очевидцы считают, что погибшая выпила алкоголь Фото: Социальные сети

Обездвиженное тело женщины нашли отдыхающие на пляже в бухте Щитовая в пригороде Владивостока. Ее лицо было синеватого оттенка, поэтому очевидцы вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

– Скорее всего, женщина утонула. Также есть информация, что она была подвыпившая, – рассказали отдыхающие.

Приехавшие медики констатировали смерть женщины. В приморской полиции корреспонденту «КП – Владивосток» подтвердили, что на пляже умерла женщина 51 года.

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