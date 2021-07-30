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Владивосток30 июля 2021 3:03

На пляже во Владивостоке нашли посиневшую и обездвиженную женщину

Отдыхающие предположили, что она утонула
Екатерина ТИХАЯ
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Очевидцы считают, что погибшая выпила алкоголь

Очевидцы считают, что погибшая выпила алкоголь

Фото: Социальные сети

Обездвиженное тело женщины нашли отдыхающие на пляже в бухте Щитовая в пригороде Владивостока. Ее лицо было синеватого оттенка, поэтому очевидцы вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

– Скорее всего, женщина утонула. Также есть информация, что она была подвыпившая, – рассказали отдыхающие.

Приехавшие медики констатировали смерть женщины. В приморской полиции корреспонденту «КП – Владивосток» подтвердили, что на пляже умерла женщина 51 года.

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