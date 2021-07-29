30 июля в 17:00 в Артэтаже откроется выставка аналоговой черно-белой фотографии «Берега»

Выставка «Берега» (0+) — это первая часть большого проекта с рабочим названием «Ускользающая пустота». Эта серия посвящена исследованию статичных форм в хаосе непрерывного движения всего, что нас окружает. Попытка показать образ чего-то неменяющегося, как способ создать якорь для подвижного ума. Дать возможность сознанию сделать остановку, отдохнуть и оглядеться.

Это минималистичные черно-белые пейзажи морского побережья юга Приморского края, окрестностей города Владивостока и островов. Это поиск тонкой грани между пространством и формой, той грани, которая создает рисунок мира, воспринимаемого человеком.

Наш мир сейчас очень богат, даже слишком богат, а от этого очень невротичный. У современного человека нет ни секунды покоя, он занят почти всегда. Это очень сильно влияет на нас, а главное на способность быть счастливым просто потому, что счастье существует. Нам нужен отдых, чтобы не забыть о счастье в погоне за ним.

Все фотографии сделаны на черно-белую пленку среднеформатной камерой Hasselblad и отпечатаны в темной комнате оптическим способом. Основной прием, это длинная выдержка, что позволяет стереть время. Морские волны превращаются в пространство, движение облаков в линии или образы. Люди и животные оставляют лишь тень своего присутствия. Массивные скалы, острова и берега обнажаются как фундамент для проявлений безграничного богатства жизни.

Этот проект создавался более двух лет, и он будет продолжаться и дальше.

Об авторе

Александр Осокин родился в городе Партизанске в Приморском крае, живет и работает во Владивостоке. Фотографию изучал самостоятельно, получил высшее техническое образование в Дальневосточном Государственном Техническом Университете. Предпочитает работать в жанре пейзажа, снимает на среднеформатную пленочную камеру 1983 года.

Выставка продлится по 22 августа 2021 года.