Пешеходная с пенкой. Во Владивостоке отмывают от пятен улицу Адмирала Фокина

Фото: МБУ «Содержание городских территорий»

Главная пешеходная улица Владивостока – Адмирала Фокина – это мощная точка притяжения. Здесь всегда людно, даже в будние дни. Поэтому и в заботе она нуждается особенной – с щетками и специальным шампунем.

Бригада санитарии «Содержания городских территорий» состоит из четырех человек, ну и спецтехника в помощь, конечно. Нужно успевать до появления толп людей, поэтому уборку начинают в 7 утра. Сначала помыли центральную часть улицы, сейчас перешли к боковым пространствам вдоль домов и магазинов.

Событие приметное, ведь пеногенератором шампунь превращают в плотную пену. Все стыки проходят щетками, брусчатку оттирают от пятен. Особенно приходится потрудиться в районе лавочек и урн.

- Вчера ребята промывали «Арбат» три часа, до 10 утра, а потом перешли вниз на Спортивную набережную. На участках по краям улицы, где пешеходный поток большой интенсивности, больше въевшейся грязи и пыли, поэтому сегодня здесь будем работать дольше, – говорит мастер участка Евгений Дон.

Такое внимание к пешеходной улице вполне объяснимо. Это не только пешеходная зона с клумбами, фонтанами и лавочками. Не так давно над улицей растянулось «звездное небо» - оригинальная подсветка, и теперь это одна из главных фотолокаций города. Особенно сейчас, во время каникул и жаркой погоды. А если улица появляется на тысячах фото ежедневно, она просто обязана выглядеть идеально.

Тем временем

Но под струи воды и щетки попадает не только главная пешеходная. Поливомоющие машины прочищают дороги и тротуары по всему городу, а «пылесосы» убирают мусор с прибордюрной полосы. Работы в основном ночные, когда меньше машин. Кроме того на улицах работают дорожные рабочие, которые собирают так называемый «случайный мусор» и вытряхивают урны.

Важно

Санитарные бригады СГТ проводят круголосуточную уборку улиц города – очищают остановки общественного транспорта и стены подземных переходов от несанкционированных объявлений и граффити, а также вывозят мусор с незаконных свалок, которые образуются вблизи частного сектора, на откосах и пустырях. Ежесуточно с улиц краевого центра вывозят более 50 тонн мусора и пыли. Отметим, что только с начала июля бригады «Содержания городских территорий» вывезли более 800 тонн мусора с улиц Владивостока. Следить за работой муниципального предприятия «Содержание городских территорий» можно в инстаграм-аккаунте www.instagram.com/vl.sgt.