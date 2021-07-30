Новый тайфун, который может задеть Приморье, формируется в Тихом океане

Сейчас крайне удачное время для тайфунов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Тихом океане формируется очередной тайфун, девятый по счету. «Комсомолка» узнала у главного редактора портала «Примпогода» Марины Парфеновой, чего ждать Приморью от нового вихря.

– Новый тайфун должен образоваться в конце этой недели, он девятый по счету, и пока без имени. Он тоже пойдет на Японию. Теоретически он может на нас повлиять: облачная шапка тайфуна заденет нас или осадками, или ветровым режимом. Сейчас самая благоприятная обстановка, чтобы тайфуны все-таки нас задевали либо по морю, либо по воздуху, – заметила Марина Парфенова.

Напомним, за этот сезон сформировалось уже восемь тайфунов, они косвенно повлияли на погоду в Приморском крае.

ПО ТЕМЕ

Тайфун «Иньфа» задел погоду в Приморье

Август в крае обещает быть непредсказуемым (подробнее...)

Ждать похолодания? Известно, какая погода будет в Приморье на выходных

Синоптики рассказали о наметившейся тенденции (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14