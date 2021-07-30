Новый тайфун, который может задеть Приморье, формируется в Тихом океане

Сейчас крайне удачное время для тайфунов
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Тихом океане формируется очередной тайфун, девятый по счету. «Комсомолка» узнала у главного редактора портала «Примпогода» Марины Парфеновой, чего ждать Приморью от нового вихря.
– Новый тайфун должен образоваться в конце этой недели, он девятый по счету, и пока без имени. Он тоже пойдет на Японию. Теоретически он может на нас повлиять: облачная шапка тайфуна заденет нас или осадками, или ветровым режимом. Сейчас самая благоприятная обстановка, чтобы тайфуны все-таки нас задевали либо по морю, либо по воздуху, – заметила Марина Парфенова.
Напомним, за этот сезон сформировалось уже восемь тайфунов, они косвенно повлияли на погоду в Приморском крае.
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