911: коронавирусная инфекция продолжает косить приморцев

Третья волна не отступает от Приморья Фото: Иван МАКЕЕВ

Третья волна коронавирусной инфекции продолжает уносить жизни приморцев. По данным на 29 июля, в крае от заразы умерло еще четыре человека. Всего с болезнью не справились 911 заразившихся.

За прошедшие сутки в Приморье зарегистрировали 260 новых случаев заражения. Всего заболело 54 308 жителей края.

За день из больниц выписали 268 человек, а всего болезнь победили 47 794 приморца.

В регионе продолжается вакцинация населения. На сегодняшний день привились 324 596 приморцев.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14