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Владивосток30 июля 2021 5:55

911: коронавирусная инфекция продолжает косить приморцев

Правительство края опубликовало новые данные по заразе
Екатерина ТИХАЯ
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Третья волна не отступает от Приморья

Третья волна не отступает от Приморья

Фото: Иван МАКЕЕВ

Третья волна коронавирусной инфекции продолжает уносить жизни приморцев. По данным на 29 июля, в крае от заразы умерло еще четыре человека. Всего с болезнью не справились 911 заразившихся.

За прошедшие сутки в Приморье зарегистрировали 260 новых случаев заражения. Всего заболело 54 308 жителей края.

За день из больниц выписали 268 человек, а всего болезнь победили 47 794 приморца.

В регионе продолжается вакцинация населения. На сегодняшний день привились 324 596 приморцев.

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