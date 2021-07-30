В Приморье 20-летняя Галя почти неделю не выходит на связь

Пропавшая Галина Осетрина Фото: Социальные сети

20-летняя Галина Осетрина (2001 год рождения) в понедельник вышла из квартиры и пропала. Родители бьют тревогу, к поискам подключились волонтеры «ПримПоиска».

Галя живет в доме №70 по Находкинскому проспекту в Находке. 26 июля она надела черную футболку, светло-синие джинсовые короткие шорты, голубые шлепки с мехом, вышла из дома и пропала.

Родители обеспокоены, что дочь уже почти неделю не выходит на связь.

Волонтеры распространяют ориентировку на Галю: на вид 20 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении подростка, просят позвонить по телефонам:

8 (4236) 69-67-44, 69-67-45 – ОМВД России по г. Находке или 102 – полиция

8 914 342 46 74, 8 914 069 90 90 – волонтеры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com

Девушка с понедельника не выходит на связь Фото: Социальные сети

Ориентировка на Галину Фото: Социальные сети

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