Во Владивостоке пожарные спасли из огня ребенка и четверых взрослых

Пожарные расправились с огнем меньше, чем за час Фото: Федор СКВОРЦОВ

Во Владивостоке загорелся жилой деревянный дом, в котором находились люди. Прибывшие на место происшествия пожарные спасли пять человек из огня.

29 июля на улице 2-я Строительная загорелась квартира в двухэтажном жилом доме, сделанном из дерева. Жильцы позвонили в МЧС в 14:19, спасатели прибыли на место происшествия через десять минут.

Сразу же пожарные кинулись вытаскивать из огня людей, были спасены четверо взрослых и один ребенок.

Локализовать пожар удалось лишь в 14:50, а потушить открытое горение в 14:52.

Пламя успело уничтожить 20 квадратных метров. На тушении задействованы 21 человек личного состава и пять машин.