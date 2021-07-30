Маршрут автобуса №44д во Владивостоке удлинили на 2,5 километра

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Схема автобусного маршрута № 44д во Владивостоке меняется. Его продлили на 2,5 километра по улице Лермонтова, причем изменения жители Трудового заметят уже в субботу, 31 июля.

«Движение по маршруту №44д будет осуществляться следующим образом – автобус доходит до остановки «Лермонтова, 17», не заезжая на остановку «Станция Угольная». Здесь он забирает пассажиров, доезжает до остановки «Станция Угольная», далее осуществляется пересадка на другой автобус этого же маршрута, и транспорт уезжает во Владивосток», - объясняет новую схему движения транспорта заместитель главы администрации Владивостока Максим Акульшин.

Оплачивать поездку нужно будет только один раз - для пассажиров будет действовать пересадочный тариф по транспортной карте. Цена, как и везде в городе, составит 28 рублей.

Изменения ввели по просьбам самих жителей поселка Трудовое. Ранее жители части улицы Лермонтова и частного сектора на Клубной, Тельмана, Пшеницина жаловались, что добраться общественным транспортом от их микрорайона до Владивостока затруднительно. До центра города отсюда ходит единственный межмуниципальный автобус № 114, проезд на котором составляет 75 рублей.

Теперь же, говорят в управлении транспорта, все пожелания учтены. А в дальнейшем для удобства пассажиров на измененном маршруте будут организованы дополнительные остановочные пункты.

Кстати

Подобные изменения, в связи с пожеланиями горожан, вводятся достаточно часто. В этом году уже продлевали № 29к до мыса Поспелова, № 5 –до Назимовской батареи, изменили схему маршрутов № 12, № 85 и даже ввели новый - № 30к «Бухта Тихая – Черемуховая – Бухта Тихая».

Свои пожелания в работе общественного транспорта пассажиры могут оставить по телефону 2614-334 или в Инстаграм gortrans_vl.