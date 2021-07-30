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Владивосток30 июля 2021 12:46

Приморским фермерам помогут доставить продукцию до потребителя

Губернатор поручил организовать совместную работу по строительству фермерских павильонов
Сергей БАЛАНОВСергей БАЛАНОВ
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Приморским фермерам помогут доставить продукцию до потребителя

Приморским фермерам помогут доставить продукцию до потребителя

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Мониторинг отрасли показал, что сельское хозяйство в Приморье восстанавливается после периода стагнации. Фермеры сейчас нуждаются в помощи государства, но эта помощь должна быть там, где есть наибольшие. В случае сельхозпроизводителей, важный вопрос – доставка продукции до потребителя.

Ранее уже сообщалось о том, что по Приморью будут открываться фермерские павильоны, в них можно будет приобрести молочную, мясную фермерскую продукцию, овощи борщевого набора по доступным ценам. У людей будет выбор – супермаркет или киоск.

Власти готовы предусматривать механизмы поддержки сельхозпроизводителей, например, выдавать земельные участки под павильоны на льготных условиях. Но не только.

На совещании с главами муниципальных образований в Спасске-Дальнем 29 июля губернатор края Олег Кожемяко поручил организовать работу по доставке продуктов напрямую от производителя. Как сообщили в пресс-службе правительства, в местном и региональном бюджете предусмотрены средства на возмещение затрат по подвозу крестьянской сельхозпродукции до места продажи.

«Такие павильоны должны быть расположены в удобных для жителей местах, во всех муниципальных образованиях, а во Владивостоке – в каждом районе. Это позволит обеспечить приморцев доступной по цене продукцией в нужных объемах. Данная работа должна быть выполнена до конца года», – заявил глава Приморья.

Кроме того, губернатор поручил главам муниципальных образований и профильных ведомств организовать работу совместно с ассоциацией фермерских хозяйств по строительству фермерских павильонов.

«Также в селах библиотекари и работники домов культуры должны вести работу с сельским населением по учету излишек сельхозпродукции в личных подсобных хозяйствах. Занести на сайт эти данные, что позволит людям приобретать необходимую продукцию напрямую от производителя», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Поддержка производителей будет проходить в рамках реализации госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2020-2027 годы.