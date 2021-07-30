Во Владивостоке продолжаются антиковидные рейды по кафе, магазинам и автобусам

В регионе действует масочный режим Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти 500 бесед с жителями провели за минувшие дни сотрудники административных комиссий по итогам ежедневных рейдов на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Они проверяют транспорт, салоны красоты, торговые центры и кафе, с нарушителями разговаривают, а иногда и составляют протоколы.

Только за 28 июля составлено 10 административных протоколов, проведено 482 профилактические беседы. В этот день работало сразу 10 административных комиссий.

Как подчеркнули в управлении общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрация Владивостока, основная цель рейдов – не наказать, а напомнить гражданам о соблюдении масочного режима.

Напомним, в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Необходимо соблюдать меры предосторожности в связи с опасностью распространения коронавируса. В том числе обязательная разметка перед кассами, измерение температуры на входе, маски на персонале – на лице, а не на подбородке. Также проверяют наличие антисептиков в зале, постоянную дезинфекцию помещений и прочие детали типа маркировки уборочного инвентаря.