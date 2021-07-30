Каким будет Владивосток, сегодня решают его жители

Владивосток будущего Фото: Сергей БАЛАНОВ

Оказывается, 41 процент жителей Владивостока готов в хорошую погоду ехать до точки назначения не на авто, а на велосипеде, а 12 процентов – сядет на двухколесный транспорт в любую погоду. Правда, 87 процентов респондентов крайне критически оценили возможности для перемещения по городу на велосипеде, поставив двойку или даже единицу.

Таковы промежуточные результаты глобального опроса на тему, каким вы видите будущее Владивостока, который сейчас проводит администрация города. Волонтеры собрали уже 3 100 анкет, но для качественного исследования нужно услышать как можно больше мнений горожан. Для участия в этой уникальной работе нужно просто заполнить онлайн-анкету.

Ранее с просьбой поучаствовать в опросе к горожанам обратился глава города Константин Шестаков. К нему подключились и другие общественники, лидеры мнений. Например, видеообращение записал Феликс Машков, ответственный за появление Нагорного парка.

Цель опроса - разработка стратегии пространственного развития города. Среди вопросов – оценка условий для развития бизнеса, обустройства дворов, доступности социальных объектов, качества городской среды, предпочтения в вопросах транспорта, районов для жизни, этажности жилой застройки и многое другое. Собранная информация, а также мнения и оценки архитекторов, урбанистов, других экспертов лягут в основу будущего документа.

Опрос продлится до 15 августа.

Кстати

Промежуточные опросы демонстрируют искреннюю любовь владивостокцев к родному городу: 44 процента знают основные события истории Владивостока, а 800 человек написали эссе, рассказав лирические, трогательные или забавные истории, связанные с городом, в том числе и личные.