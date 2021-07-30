Почем нарушаем? Во Владивостоке прошли рейды по стихийным торговым точкам

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Несмотря на поддержку со стороны администрации Владивостока в адрес легального бизнеса, некоторые недобросовестные предприниматели продолжают идти на нарушение закона в пользу сиюминутной выгоды. Однако иногда получается себе дороже.

Так, в Первореченском районе специалисты административно-территориального управления выявили сразу семь граждан, осуществляющих торговлю продовольственными и непродовольственными товарами без соответствующих на это разрешительных документов. В рейде на Тухачевского, Карбышева, Адмирала Горшкова, Иртышской и проспекте 100-летия Владивостока участвовали также сотрудники отдела полиции № 3.

«Регулярно проводим рейды по пресечению незаконной торговли. На этой неделе проверили те адреса, на которые чаще всего поступают жалобы горожан. По итогам рейдам к ответственности привлекли сразу семь человек», – прокомментировал Александр Жирнов, руководитель административно-территориального управления Первореченского района.

Незаконно торгуют, ожидаемо, овощами и фруктами. Сейчас особенно в ходу арбузы и дыни. Купить их можно практически везде, правда, это почти лотерея, а в случае незаконной торговли доказать свою правоту будет тяжело. Также среди нарушителей – торговцы бижутерией и солнцезащитными очками.

Всех их ждут крупные штрафы – за размещение нестационарных торговых объектов с нарушением схемы НТО и незаконную предпринимательскую деятельность.

Важно

Рейды по выявлению и пресечению незаконной торговой деятельности во Владивостоке регулярно проходят во всех районах города. Кроме того, к административной ответственности могут привлечь за парковку на газонах, складирование отходов в не предназначенных для этих целей местах, организацию свалок, незаконный снос зелёных насаждений, размещение афиш и надписей на стенах зданий и многие другие правонарушения в сфере благоустройства.