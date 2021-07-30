Полкилометра теплотрассы заменят на 2-й Строительной во Владивостоке

Фото: vlc.ru

В Первомайском районе Владивостока скоро станет одним аварийным участком меньше. На 2-й Строительной улице приступили к замене изношенного трубопровода. МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) заменит 510 метров теплотрассы в районе дома № 14.

В связи с капитальным ремонтом теплотрассы с 30 июля по 1 октября от горячей воды будут отключены потребители, проживающие по следующим адресам: Новожилова, 5а, 9, 19, 29, 31, 33, 35, 39; 2-я Строительная, 21; 3-я Строительная, 12.

Ранее, из-за изношенности теплосистемы, потребители этих домов часто оставались без воды из-за аварий. Теперь же эта проблема пропадет.

Еще одно неудобство связано с перекрытием движения: с 10 августа до 15 сентября специалисты ограничат движение и парковку транспортных средств по автомобильной дороге, проходящей по улице 2-й Строительной от дома № 12 до дома № 14; с 10 сентября до 30 сентября - по улице 2-й Строительной от дома № 10 до дома № 12. Жителей просят отнестись с пониманием и содействовать быстрому ремонту.

Кстати

Всего в городе в этом году заменят порядка 3,7 км теплосетей. Ремонтные работы пройдут на улицах Тунгусской, Нерчинской, Крыгина, Сахалинской, Ильичева, Уборевича, Береговой, Светланской, Шепеткова, Невельского, Громова, Черемуховой, 18-20, Бестужева, Окатовой, в Стрелковом переулке, на Ватутина и Нейбута.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии ВПЭС 209-9000. Также можно обратиться письменно в WhatsApp-приемную по тел. 8-984-199-90-00.

Узнать о сроках подачи горячей воды можно на сайте www.vpes.ru в разделе «ОТКЛЮЧЕНИЯ».