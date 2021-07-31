Третья волна и цитокиновый шторм: как обстоят дела в Приморье с коронавирусом

Многие заболевшие в итоге попадают на ИВЛ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жаркая погода, установившаяся в Приморье, создает ложное впечатление, что все хорошо и эпидемия отступила на второй план. На самом деле, пока одни купаются в море или загорают на пляже, другие попадают в больницы, где буквально цепляются за каждый глоток воздуха.

Третья волна в Приморье началась еще в июне, когда показатель 20-30 заболевших в сутки резко вырос. Теперь это в десять раз больше пациентов ежедневно. Последние две недели только по официальной статистике видим прирост на 260 заболевших в среднем.

Еще страшнее смотреть на статистику умерших. С 19 июня в Приморье не было ни дня, чтобы коронавирус кого-нибудь не убил. А 15 июля жертвами болезни стали сразу 7 человек. Всего умерло 916 приморцев.

По официальной статистике, всего в Приморье заболели коронавирусом с начала пандемии 54 566 человек, из них выздоровели 48 100. Это означает, что почти 6,5 тысяч приморцев болеет прямо сейчас. О том, как они болеют, рассказывают сами врачи.

По информации из Находкинской городской больницы, в тяжелом и крайне тяжелом состоянии находится каждый четвертый пациент, треть из них не в состоянии обходиться без респираторной поддержки – дышат с помощью аппаратов искусственной вентиляции легких. По сравнению с пиком второй волны коронавирусной инфекции тяжелых и крайне тяжелых больных стало более чем в два раза больше – в январе 2021 года в специализированной помощи при жизнеугрожающих острых состояниях нуждался только каждый седьмой из госпитализированных пациентов.

«Агрессивный штамм SARS-CoV-2 быстрее распространяется и обладает большей летальностью. Вызывает стремительное и обширное поражение легких. У пациентов чаще возникают цитокиновый шторм. Врачи называют такое состояние “самоубийством организма”. Цитокиновый шторм проносится по организму с разрушительной скоростью, убивая на своем пути все подряд. Под удар попадают здоровые органы – почки, сердце, головной мозг, печень. Начинается полиорганная недостаточность. Этот неконтролируемый всплеск иммунных комплексов часто приводит к фатальному отключению органов», – рассказывает заведующий специализированной реанимацией инфекционного госпиталя Находкинской городской больницы Илья Капшук.

Илья Капшук. Фото: Владмедицина

Практически все пациенты специализированной реанимации имеют хронические болезни – сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой и дыхательных систем, почек, онкологию. Коронавирусная инфекция утяжеляет имеющуюся патологию, которая к тому же часто сопровождается инсультами и инфарктами. При этом среди не справившихся с особо опасной инфекцией отсутствуют пациенты, которые прошли вакцинацию от COVID-19.

Во Владивостоке уже полтора года в роли ковидного госпиталя выступает Дальзаводская больница (ВКБ № 4). Сегодня здесь развернуто 200 коек для больных коронавирусом, 95% из которых заняты.

- Мы видим увеличение количества тяжелых пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке, молодых пациентов – 23-, 32-, 40- и 50-летнего возраста. Их больше, чем в первую волну. На мой взгляд, это вызвано комплексом факторов. Где-то усталость населения от ограничений, которые были раньше. Где-то легкомысленное ощущение, что, если ты не заболел в течение года, то тебя эта болезнь уже не настигнет. Также играет свою роль нежелание носить маски и отсутствие дисциплинированности при организации рабочих мест и посещении мероприятий, - говорит Елена Новицкая, главный врач Дальзаводской больницы (ВКБ № 4).

Елена Новицкая. Фото: архив КП

По ее словам, сегодня большинство пациентов, которые у нас находятся на лечении, в том числе на ИВЛ, не вакцинированные. В больницу поступают единичные случаи пациентов с прививкой от коронавирусной инфекции. В реанимации таких пациентов вообще нет.

При этом всего привито чуть больше 327 тысяч приморцев. До коллективного иммунитета по-прежнему еще далеко. Впрочем, вакцинация продолжается, в прививочных пунктах много людей. При этом открываются все новые пункты, в том числе и мобильные, все для удобства людей. Напомним, мероприятия проводятся в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.