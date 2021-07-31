Во Владивостоке «Субару» протаранила «Мерседес», пострадала беременная девушка

В "Субару" пострадала девушка Фото: Милана СОКОЛ

На Седанке «Субару» затормозил в «Мерседес», который от удара отлетел в «Тойоту Аква». В салоне «Субару» находилась беременная девушка. По предварительной информации, она сейчас в больнице.

Момент ДТП попал на регистратор. На ролике видно, что водитель «Субару» ехал по третьему ряду в сторону города. Перед Седанкинским подъемом поток машин впереди стал притормаживать, однако «Субару» ехал слишком быстро и, видимо, слишком поздно начал тормозить. В итоге скрип тормозов, дым жженой резины и удар.

В машине виновника торжества пострадала беременная девушка. Об этом написала одна из участниц ДТП.

Всего в ДТП пострадало три машины Фото: Милана СОКОЛ

«Вчера была участником ДТП на Седанке. Подъехали парни, один на мотоцикле, второй на машине, подошли и оказали всем помощь, выставили знак. Видимо, не совсем в себе были на момент ДТП, поэтому даже не смогли поблагодарить их. Ребята, спасибо вам, только ни имён, ни марки автотранспорта не помним», - написала девушка.

Известно, что пострадавшую зовут Юлия. В своих соцсетях она написала, что причина ДТП – «Е….., которые ползут в крайней левой при нормально едущих полосах». Судя по всему, девушка сейчас в больнице. Она опубликовала фото из палаты «Тысячекоечной» и подписала: «Жить будем. Через недельку побегаем».