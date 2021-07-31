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Владивосток31 июля 2021 10:14

Подрядчик рассказал, когда закончится ремонт на въезде в Находку

Эти работы сейчас находятся на особом контроле руководства региона
Сергей БАЛАНОВСергей БАЛАНОВ
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Ремонт трассы Владивосток - Находка

Ремонт трассы Владивосток - Находка

Пробки под Находкой из-за ремонта трассы будут собираться еще два месяца. В течение августа подрядчик планирует завершить работы до Северного проспекта, затем останется только обустроить обочины. До конца сентября – сам Северный проспект.

«На участке от перевала до перекрестка в сентябре будут происходить работы по забивке барьерного ограждения и обочин с нанесением разметки», – прокомментировал представитель компании-подрядчика.

Глава региона Олег Кожемяко заверил, что эти объекты находятся на особом контроле руководства региона. «Я на следующей неделе буду на этой территории и лично проверю, как идет ход работ», – добавил губернатор.