Подрядчик рассказал, когда закончится ремонт на въезде в Находку

Ремонт трассы Владивосток - Находка

Пробки под Находкой из-за ремонта трассы будут собираться еще два месяца. В течение августа подрядчик планирует завершить работы до Северного проспекта, затем останется только обустроить обочины. До конца сентября – сам Северный проспект.

«На участке от перевала до перекрестка в сентябре будут происходить работы по забивке барьерного ограждения и обочин с нанесением разметки», – прокомментировал представитель компании-подрядчика.

Глава региона Олег Кожемяко заверил, что эти объекты находятся на особом контроле руководства региона. «Я на следующей неделе буду на этой территории и лично проверю, как идет ход работ», – добавил губернатор.