За сутки на ремонте теплотрассы в центре Владивостока выполнили 90% земляных работ

Фото: Евгений Кулешов

Когда из-за ремонта теплотрассы перекрывается центральная городская улица, следить за ходом работ будет весь город. Следить и надеяться, что строители уложатся не в две недели, как заявлялось ранее, а смогут завершить все в ускоренном темпе. И пока, похоже, работа действительно горит.

К раскопкам на перекрестке Уборевича и Светланской, возле ГУМа, приступили утром в пятницу, 30 июля. Заказчиком работ выступает муниципальное предприятие «ВПЭС», подрядной организацией – ООО «Дальстам».

Фото: Евгений Кулешов

«Земляные работы на объекте выполнены на 90 %, - рассказал в субботу Сергей Попов, директор ООО «Дальстам». – Кроме этого, уже приступили к демонтажу трубопровода внутри канала. После этого начнем демонтаж перекрытия канала. Проблему в перекладе трубопровода не видим, он легко собирается. – Проблема с железобетонными конструкциями, они сильно разрушены. Тем не менее, в сроки однозначно уложимся».

Фото: Евгений Кулешов

Строителям предстоит отремонтировать 30 метров трубопровода. После замены труб и короба, в который они уложены, строители заасфальтируют участок. Успеть должны до 15 августа. Глава города Константин Шестаков поручил провести все работы максимально качественно и в срок.

Фото: Евгений Кулешов

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14