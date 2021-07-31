Полицейские в Приморье на себе пронесли через лес обессилевшего рыбака

Лейтенант полиции Станислав Колодиев и старшина полиции Данил Клименчук. Фото: пресс-служба УМВД по Уссурийску

Трогательная история произошла в Уссурийске. Там в отделение обратилась 81-летняя женщина и рассказала, что ее сын уехал на рыбалку и не выходит на связь несколько дней.

Ориентировку предали всем наружным нарядам отдела полиции: 51-летний мужчина на внедорожнике «Ниссан Терано» находится где-то в районе села Борисовка. Туда же выехали и наши герои - лейтенант полиции Станислав Колодиев и старшина полиции Данил Клименчук.

Сначала поиски не принесли результата, но тут, что называется, повезло. В какой-то момент инспекторы дозвонились до мужчины, что было просто чудом, ведь, как потом выяснится, он находился в глуши в каком-то овраге. Инспекторы быстро объяснили потерявшемуся, что нужно делать: следуя четким инструкциям, он установил в своем телефоне геолокацию и передал им примерные координаты своего местонахождения.

Не дожидаясь помощи спасателей, инспекторы ГИБДД Колодиев и Клименчук пешком стали обследовать местность и обнаружили в овраге внедорожник, в котором находился пропавший, в очень плохом состоянии и обессиленный. Вода и еда на исходе. Самостоятельно выбраться он не мог, как объясняется, из-за проблем со здоровьем.

Инспекторы повели себя как герои. Они помогли мужчине выбраться из салона, а затем, поочередно неся его на себе, преодолели несколько километров пути по лесополосе и бездорожью до патрульной автомашины.

Приморца передали родственникам. Легко представить, как счастлив он был снова увидеть свою семью.

Как сообщили в пресс-службе отдела МВД России по Уссурийску, родственники и попавший в беду гражданин уже выразили признательность и слова благодарности сотрудникам полиции, благодаря четким и слаженным действиям которых его жизнь была спасена.

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