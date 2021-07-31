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Владивосток31 июля 2021 13:07

«Была в одном купальнике»: на пляже в Приморье у ребенка украли рюкзак с деньгами на проезд

Родители смогли отследить его по камерам, похоже, он был с сообщницей
Сергей БАЛАНОВСергей БАЛАНОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: instagram.com/vdk_news

Фото: instagram.com/vdk_news

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлен мужчина, якобы укравший рюкзак у ребенка на одном из пляжей в Приморье. Видео опубликовал паблик vdk_news в Инстаграме.

«У моего ребенка, пока она купалась на набережной, взрослый мужчина украл рюкзак со всей одеждой, телефоном и деньгами на проезд. Мы нашли записи с камер. Еще у двоих мальчиков украл телефоны. Похоже, что с женщиной они вместе действуют. Вот он тащит рюкзак моего ребенка. Хорошо, что она смогла позвонить мне с чужого телефона. А то даже на проезд денег не осталось. Не говоря уже о том, что она в одном купальнике была», - цитирует паблик сообщение подписчицы.

Комментарии к посту полны ненависти и презрения к тем, у кого поднялась рука воровать у детей. А кто-то даже сообщает, что видел эту пару раньше.

«Ехали с ними вчера в автобусе. Мадам только подстриглась, все волосики поправляла и спрашивала у возлюбленного, как она выглядит», - пишут в комментариях.

Надеемся, что и у полиции не будет проблем с тем, чтобы опознать и найти эту пару.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14