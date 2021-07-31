В Находке появился кикшеринг, но один электросамокат тут же украли

Фото: УМВД по Приморскому краю

Вслед за Владивостоком кикшеринг – свободный прокат электросамокатов - пришел и в Находку. Зеленые гаджеты поставили в пяти точках в местах отдыха, их можно свободно арендовать через приложение. Правда, принцип работы поняли, видимо, не все.

Даже в полиции смеются: горожане пока не привыкли, что самокат стоит на улице круглые сутки, как им кажется, без присмотра. Надо присмотреть! Вот один заботливый находкинец и нашелся. 41-летний безработный забрал с собой самокат, находившийся в районе Озерного бульвара.

«Все станции проката расположены в зоне видимости городских камер. Весь путь, проделанный на электрическом самокате, отображается на карте в приложении. В режиме реального времени с точностью до метра отслеживается местонахождение и состояние этих средств передвижения в офисах прокатных компаний. Эта информация передается благодаря встроенным в устройства GPS и GSM-модемам, - рассказали в полиции.

По трекеру воришку и нашли, он дал признательные показания, возбуждено уголовное дело по статье кража. Парню грозит до двух лет.

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