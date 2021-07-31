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Владивосток31 июля 2021 18:32

Еще три смерти. Обновились данные по коронавирусу в Приморье

Третья волна вынесла на берег статистики еще 258 заболевших
Сергей БАЛАНОВСергей БАЛАНОВ
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Ковидные госпитали практически переполнены

Ковидные госпитали практически переполнены

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новый штамм коронавируса стал агрессивнее, он чаще поражает молодых, при нем вырос процент тяжелых и крайне тяжелых случаев, признаются приморские врачи. Но статистика заражений продолжает ползти вверх.

За последние сутки в Приморье заболели еще 258 человек, итого в Приморье 54 566 заболевших с начала пандемии. Весь июль это число не падает.

Растет и количество смертей. В Приморье уже 919 жертв. Трое – за последние сутки.

В регионе сохраняется режим повышенной готовности.

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