Еще три смерти. Обновились данные по коронавирусу в Приморье

Ковидные госпитали практически переполнены Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новый штамм коронавируса стал агрессивнее, он чаще поражает молодых, при нем вырос процент тяжелых и крайне тяжелых случаев, признаются приморские врачи. Но статистика заражений продолжает ползти вверх.

За последние сутки в Приморье заболели еще 258 человек, итого в Приморье 54 566 заболевших с начала пандемии. Весь июль это число не падает.

Растет и количество смертей. В Приморье уже 919 жертв. Трое – за последние сутки.

В регионе сохраняется режим повышенной готовности.

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