Прыжок в воду на пляже «Юбилейный» во Владивостоке закончился трагедией

Пляж Юбилейный Фото: Сергей БАЛАНОВ

Деревянный настил вдоль берега на пляже «Юбилейный» рядом с баржей привлекает многих. Так и хочется разогнаться и прыгнуть в воду, хотя рядом и стоит огромный предупреждающий плакат: купаться запрещено, в воду не прыгать. Оказалось, стоит он здесь не зря.

На этой неделе, 29 июля, 15-летний подросток все-таки нырнул и получил травму.

- Установлено, что несовершеннолетний нырял с пирса в воду, однако совершив прыжок, в воде напоролся на торчащую арматуру и получил повреждения грудной клетки, в связи с чем был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана медицинская помощь, - сообщили в следственном комитете региона.

Как сообщают очевидцы, после этого дно здесь обследовали и вытащили на берег какой-то массивный мусор, на который, возможно, и наткнулся подросток.

Однако следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей). Сейчас идет доследственная проверка.

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