На базе отдыха в Приморье погибла 8-летняя девочка

Опасный летний отдых Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во время отдыха на базе «Зеркальный Карп» радом с поселком Новошахтинский в Приморье днем 31 июля, в районе 15.00, пропала 8-летняя Любовь Д. На ее поиски тут же мобилизовали все силы, однако примерно около 22.00 на сайте волонтерской организации появилось сообщение о том, что поиск прекращены. К сожалению, девочка погибла.

Подробности, как обычно в таких случаях, не сообщаются. Но пусть это станет еще одним напоминанием: берегите своих близких. Лето – опасное время, держите своих детей в зоне видимости, особенно на отдыхе.

Приносим соболезнования семье погибшей.

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