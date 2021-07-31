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Владивосток31 июля 2021 19:04

На базе отдыха в Приморье погибла 8-летняя девочка

Поиски пропавшей пришлось остановить
Сергей БАЛАНОВСергей БАЛАНОВ
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Опасный летний отдых

Опасный летний отдых

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во время отдыха на базе «Зеркальный Карп» радом с поселком Новошахтинский в Приморье днем 31 июля, в районе 15.00, пропала 8-летняя Любовь Д. На ее поиски тут же мобилизовали все силы, однако примерно около 22.00 на сайте волонтерской организации появилось сообщение о том, что поиск прекращены. К сожалению, девочка погибла.

Подробности, как обычно в таких случаях, не сообщаются. Но пусть это станет еще одним напоминанием: берегите своих близких. Лето – опасное время, держите своих детей в зоне видимости, особенно на отдыхе.

Приносим соболезнования семье погибшей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14