Дожди и сильный ветер: какой погоды ожидать Приморью в первый день августа?

Переменная облачность и ветер сделают погоду более переносимой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 1 августа, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления, сообщает «Примпогода». В крае местами небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +20...+33°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный, во второй половине до сильного. Температура воздуха +26...+28°С.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +30...+32°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура +27...+29°C.

Температура воды в Амурском заливе +28°C, в заливе Посьета +29°C, в бухте Находка +25°C.

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