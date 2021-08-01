Четвертый день подряд: в Приморье обновлены данные по коронавирусной статистике

Однако цифры из статистики все еще большие Фото: Иван Макеев

В Приморье четвертый день подряд заболевших оказалось меньше, чем выздоровевших. Так, за прошедшие сутки в крае зарегистрировали 255 новых случаев заражения. Всего заболел 54 801 человек.

За день из больниц выписали 278 приморцев, а всего болезнь победили 48 378 жителей края.

От болезни скончались пять человек. Всего коронавирус унес 924 жизни.

В регионе продолжается вакцинация населения. На сегодняшний день привились 328 100 проживающих в крае.

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