Вытащили троих: утренний пожар во Владивостоке застал врасплох жителей многоквартирного дома

В квартиры проник густой дым Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Ранее утро первого дня августа не задалось у жителей одного из домов по улице Волкова во Владивостоке. В квартиры проник густой дым, это и стало причиной звонка в МЧС в 5:21.

Прибывшие спустя десять минут пожарные выяснили, что в подъезде дома на пятом этаже горит хозяйственный ящик, от объятых пламенем вещей шел сильный дым.

Пожарные срочно ринулись в квартиры и спасли троих человек. Еще пятерых жителей соседних квартир они эвакуировали в превентивных целях. Все восемь человек чувствовали себя вполне нормально, помощь медиков не понадобилась.

В 5:47 пожарным удалось локализовать огонь, а потушить только в 6:57.

Общая площадь горения составила пять квадратных метров. На происшествие выезжали 23 человека личного состава и пять машин.

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