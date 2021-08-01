В Приморье подросток случайно убил мужчину в попытке защитить родственников

Уголовное дело направлено в суд Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Попытка защитить близких родственников закончилась для подростка из Артема уголовным делом, в ближайшее время он окажется в суде. Парень избил пьяного незнакомца за то, что тот долго и настойчиво стучал в дверь квартиры. От полученных травм мужчина скончался.

Инцидент произошел 19 октября 2020 года в доме на улице Симферопольская в Артеме. Пьяный незнакомец долгое время стучался в дверь квартиры, где жили родственники обвиняемого. 15-летний подросток вышел на лестничную площадку и избил 51-летнего мужчину по голове и телу. Вскоре незнакомец скончался.

Следователи возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть – часть 4 статьи 111 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье – до 15 лет лишения свободы.

Расследование завершено, уголовное дело передано в суд.

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