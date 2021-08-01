Во Владивостоке пропала 79-летняя дезориентированная женщина

Женщина вышла из дома больше суток назад Фото: Социальные сети

79-летняя Августа Васильевна Лунева (1941 год рождения) в воскресенье вышла из квартиры и пропала. Родные бьют тревогу, к поискам подключились волонтеры «ПримПоиска».

Августа Васильевна живет в доме №12/3 по улице Ульяновская во Владивостоке. 31 июля около 13 часов женщина вышла из дома и пропала. До сих пор неизвестно, где она находится.

Волонтеры распространяют ориентировку на Августу Васильевну: рост 165 см, плотного телосложения, глаза зеленые.

Женщина может быть дезориентирована.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении подростка, просят позвонить по телефонам:

8 (423) 240-38-65 – ОП № 3 УМВД России по г. Владивостоку или 102 – полиция

8 908 987 39 19, 8 902 488 56 56 – волонтёры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com.

Ориентировка на Августу Васильевну Луневу Фото: Социальные сети

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