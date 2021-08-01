Веревочники перегородили доступ к морю на следующий день после рейда на Русском острове

Рейды по пляжам проходят регулярно Фото: Администрация Владивостока

Только вчера, 31 июля, администрация Владивостока и сотрудники полиции с рейдом нагрянули на Русский остров и посетили места, которые заняли веревочники. При очередной инспекции были увезены некоторые незаконные постройки, в то время как сами «предприниматели» предпочли отсидеться подальше от праведных глаз.

И не успели пройти сутки, как читатели «Комсомолки» пожаловались в редакцию: ограждения вернулись.

– На канале на Русском вчера при рейде увезли вагончик веревочников, а они ночью перекрыли въезд к морю, – пишут очевидцы.

Даже суток не прошло с последнего рейда, как веревочники вновь активизировались Фото: предоставлено читателями.

Раз одна мера не подействовала, то на предприимчивых граждан будет искаться другая управа. Пока что граждане могут позвонить на горячую линию, которая работает на базе «Единой дежурной диспетчерской службы» по телефону: 2222-333. Также можно обратиться в дежурные части отделов полиции или звонить по телефону 02 (для мобильных – 102).

– За проход к морю с людей брать деньги не должны. Наша задача исключить подобные случаи и держать этот вопрос на контроле в течение всего летнего периода, – ранее обозначил Константин Шестаков.

В воскресенье предприимчивые граждане вновь перекрыли проезд к морю Фото: предоставлено читателями.

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