«Протащил девушку на капоте»: серьезная авария произошла в центре Владивостока

Авария произошла днем в воскресенье
Фото: Социальные сети
Два автомобиля влетели в деревянный пешеходный коридор, который установили возле Алеутской, 14а, для ремонтных работ. В аварии пострадали два человека, включая пешехода.
Водитель «Тойоты Аллион» ехал по улице Алеутской и начал поворачивать налево, при этом не убедившись в том, что его маневру ничего не мешает. В это же время со стороны вокзала ехала машина «Тойота Кариб», которая на скорости влетела в «Аллион».
Из-за столкновения «Кариб» влетел в металлические ограждения, а «Аллион» снес леера, заехал на тротуар и сбил пешехода. Машина еще некоторое время тащила девушку на капоте.
В аварии пострадали водитель «Кариба» и девушка-пешеход.
Водитель черной «Тойоты» сбил девушку-пешехода
Фото: Социальные сети
Водитель черной иномарки не убедился в безопасности движения
Фото: Социальные сети
Пострадал водитель белой машины
Фото: Социальные сети
На место происшествия прибыла скорая
Фото: Социальные сети
Авария произошла напротив остановки «Серая лошадь»
Фото: Социальные сети
Белый автомобиль отлетел в металлические ограждения
Фото: Социальные сети
Деревянный коридор не выдержал натиска авто
Фото: Социальные сети
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14