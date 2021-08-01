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Владивосток1 августа 2021 12:41

«Протащил девушку на капоте»: серьезная авария произошла в центре Владивостока

В результате неудачного маневра пострадали два человека
Екатерина ТИХАЯ
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Авария произошла днем в воскресенье

Авария произошла днем в воскресенье

Фото: Социальные сети

Два автомобиля влетели в деревянный пешеходный коридор, который установили возле Алеутской, 14а, для ремонтных работ. В аварии пострадали два человека, включая пешехода.

Водитель «Тойоты Аллион» ехал по улице Алеутской и начал поворачивать налево, при этом не убедившись в том, что его маневру ничего не мешает. В это же время со стороны вокзала ехала машина «Тойота Кариб», которая на скорости влетела в «Аллион».

Из-за столкновения «Кариб» влетел в металлические ограждения, а «Аллион» снес леера, заехал на тротуар и сбил пешехода. Машина еще некоторое время тащила девушку на капоте.

В аварии пострадали водитель «Кариба» и девушка-пешеход.

Водитель черной «Тойоты» сбил девушку-пешехода

Водитель черной «Тойоты» сбил девушку-пешехода

Фото: Социальные сети

Водитель черной иномарки не убедился в безопасности движения

Водитель черной иномарки не убедился в безопасности движения

Фото: Социальные сети

Пострадал водитель белой машины

Пострадал водитель белой машины

Фото: Социальные сети

На место происшествия прибыла скорая

На место происшествия прибыла скорая

Фото: Социальные сети

Авария произошла напротив остановки «Серая лошадь»

Авария произошла напротив остановки «Серая лошадь»

Фото: Социальные сети

Белый автомобиль отлетел в металлические ограждения

Белый автомобиль отлетел в металлические ограждения

Фото: Социальные сети

Деревянный коридор не выдержал натиска авто

Деревянный коридор не выдержал натиска авто

Фото: Социальные сети

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