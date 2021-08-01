«Хочу водить мусоровоз или бетономешалку»: как ветеринар из Узбекистана стал таксистом во Владивостоке

Такси Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Некоторые клиенты такси предвзято относятся к водителям, особенно не русской национальности, высказываясь о них, как не о самых приятных людях. Так бывает, как правило, пока не встретишь такого водителя, который впечатлит тебя своей неординарностью. Именно такой – Джасур, сменивший профессию ветеринара в Узбекистане на таксиста во Владивостоке.

Платный выходной

В Россию он приехал на заработки более 10 лет назад, сменил много профессий: грузчик в ЖБИ, водитель грузовика, а теперь таксует.

- В такси нормально, но много работы. Это, в целом, не очень хорошая профессия. Весь день сидячая работа. Это ужас. В день я должен по 10-12 часов продержаться. После заказа всегда разминка – а то болезни могут быть! – с легким смехом говорит шофер.

За два года у руля, Джасур категорически невзлюбил аренду авто. Отчисления по тысяче рублей каждый день и всего два выходных в месяц подтолкнули его к покупке своей «ласточки». Пришлось продать машину на родине, чтобы купить в России. На своей машине Джасуру проще – в любой день можно не выйти на работу и не платить за это.

Работа надоела

Со слов шофера, за всю его работу в такси несколько раз пассажиры отказывались от заказа – им не нравилась национальность водителя. Подобные случаи происходят редко, но они есть.

Из-за пандемии COVID-19 количество поездок в такси по городу значительно увеличилось. Джасур выгодно выполнять такие короткие заказы, но не все так однозначно.

- Постоянные «маленькие» заявки – это сложно, организм устает от пробок и частых остановок. Вот я сейчас открою приложение, и там будет 40 новых заказов. На длинных поездках я, как будто, отдыхаю.

Такая трудоемкая работа должна хорошо оплачиваться. После выплаты расходов на бензин и прочее, Джасур получает в среднем 60 тысяч в месяц - весьма не плохо.

Тяжелая работа в такси уже порядком надоела Джасуру: рабочий день по 12 часов, заявки зависят от случая, и неоднородная зарплата мотивировали его в будущем сменить профессию.

- Планирую работать на мусоровозе или на бетономешалке. Там «туда-сюда» и проблем с заявками не будет. На мусоровозе даже выгоднее – фиксированная зарплата и еще соцпакет, ну и машина своя не изнашивается, - поделился своим своими мыслями таксист.

Дети учат английский и русский

До такси Джасур был ветеринаром с высшим образованием, что когда-то не смог устроиться в России из-за нехватки рабочих мест. Сейчас он уже не хочет быть доктором.

- У ветеринаров зарплаты маленькие, притом мне уже 41, пока я буду учиться, кто семью кормить будет, а за квартиру платить? – с каплей сожаления рассказал шофер.

Джасур оказался почетным семьянином – трое детей (13, 9 и 7 лет), жена, квартира, машина – живут скромно на Чуркине, но дружно. учиться. В свое время Джасур лично заработал семье на билеты до Владивостока, работая дни и ночи. Отец семейства хотел бы, чтобы его дети выучили русский и английский языки, окончили школу и потом решили, на кого и где учиться самим.

Сколько ученых, докторов или просто интересных людей из стран СНГ работает в такси во Владивостоке? Трудно сказать, но такие точно есть. Так что в следующий раз не спешите отменять такси, если водитель не той национальности или внешности. Возможно, лишаете себя беседы с образованным, интеллигентным человеком с интересной историей.