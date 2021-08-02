В Приморье вводится режим повышенной готовности из-за мощного циклона

Согласно информации от Примгидромета, с 4 августа в крае ожидается серьезное ухудшение погоды Фото: Артем КИЛЬКИН

В Приморском крае введут режим повышенной готовности. Причина - угроза прохождения мощного циклона. Об этом стало известно во время совещания губернатора Приморья Олега Кожемяко с главами муниципалитетов и профильных ведомств.

Согласно информации от Примгидромета, с 4 августа в крае ожидается серьезное ухудшение погоды – возможны сильный ветер и дожди. И хотя осадки будут иметь "пятнистый" характер, не исключено, что из-за прохождения дождей могут выйти из берегов реки Приморского края, а дороги могут быть размыты. Ожидается, что пик непогоды придется на 7-8 августа. власти намерены пойти на опережение и заранее создать все условия, для успешного решения возможных проблем, именно поэтому в крае вводится режим повышенной готовности.

«Уже сейчас нужно усилить аварийные бригады, определить дополнительную технику и оборудование для оперативного устранения обрывов электролиний, быстрого реагирования на подмывы мостов и дорог», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Особое внимание губернатор Приморья обратил на то, что помощь потребуется при эвакуации отдыхающих на побережьях и реках края,. При необходимости будут развернуты пункты временного размещения.