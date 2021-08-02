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Владивосток2 августа 2021 12:17

Аналитики выяснили, какие квартиры Владивостока пользуются наибольшим спросом

Жители Дальневосточной столицы отдают равный приоритет как жилью на первичном, так и на вторичном рынке
Василий ПОЛИКАРПОВВасилий ПОЛИКАРПОВ
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Жители Владивостока ожидают, что смогут заплатить за квадратный метр жилья 105,6 тысяч рублей.

Жители Владивостока ожидают, что смогут заплатить за квадратный метр жилья 105,6 тысяч рублей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня о приобретении квартиры думает 16% жителей Владивостока, к такому выводу пришли аналитики компании СберСтрахование. В среднем жители страны ориентируются на “однушки” на вторичном рынке и рассчитывают потратить на новое жилье в среднем около 1,9 млн рублей. Но как дела обстоят в столице Дальневосточного Федерального округа?

61% опрошенных россиян собираются покупать квартиру на вторичном рынке. Во Владивостоке интерес к первичному и вторичному рынкам разделился поровну.

Самой большой популярностью традиционно пользуются однокомнатные квартиры. Это объясняется относительно низкой ценой такого жилья, а также тем, что покупателями недвижимости часто становятся молодые люди. На “однушки” сейчас ориентируются более половины (53%) респондентов. Еще треть россиян (33%) прицениваются к “двушкам”, 13% — к “трёшкам”.

На однокомнатную квартиру опрошенные в среднем по стране готовы потратить 1,9 млн рублей, на двухкомнатную — 2,8 млн, а на трёхкомнатную — 3,8 млн рублей. При этом ожидания по цене одного квадратного метра жилья в среднем по России составляют 60,2 тыс. рублей. Больше готовы заплатить москвичи – 158,2 тыс. рублей за квадратный метр. Высокие ценовые ожидания также у жителей Владивостока (105,6 тыс.) и Хабаровска (83,3 тыс.).

В ипотеку купить квартиру планируют 35% опрошенных россиян, остальные рассчитывают на собственные накопления, займы от друзей и финансовую поддержку родственников. При этом если при покупке квартиры в ипотеку страхование будущего жилья обязательно, то собственное жилье страхуют в среднем около 8% респондентов.

Исследование показало, что практически во всех крупных и средних российских городах основная часть потенциальных покупателей квартир — это местные жители, их доля составляет 84% в среднем по стране.