«Прилетели не туда». Самолет Москва-Владивосток экстренно сел в Красноярске

Аэропорт Владивостока Фото: Сергей БАЛАНОВ

Самолет рейса Москва – Владивосток авиакомпании «Россия» 2 августа экстренно приземлился в Красноярске. Как стало известно «КП», одному из пассажиров на борту стало плохо в полете. Его госпитализировали.

В итоге вместо 14.00 самолет SU 6979 приземлился во владивостокском аэропорту только в 17.25.

- Пассажиру стало очень плохо, - рассказывает девушка, летевшая этим рейсом. – Практически сразу после взлета. Его положили в проходе, к нему вызывали доктора и в итоге, как я понимаю, увезли в больницу в Красноярске. К тому же мы и взлетели позже, чем должны были, почти на час. Некоторые, кстати, кто спал, даже не сразу поняли, что мы не во Владивостоке. После приземления хотели выходить, только потом сообразили, что прилетели не туда.