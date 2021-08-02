"Взорвался трансформатор". Часть Владивостока осталась без света

Авария на подстанции Фото: Иван МАКЕЕВ

Несколько десятков домов остались без электричества вечером 2 августа в Ленинском районе Владивостока из-за взрыва трансформаторной подстанции. Скачок напряжения был такой силы, что его заметили практически во всех районах города. На месте взрыва на улице Адмирала Юмашева возник пожар.

- Взорвался трансформатор, пожар локализован. На месте работают специалисты ДРСК, - прокомментировали в управлении по вопросам ТЭК администрации города.

В 22:24 пожар полностью ликвидировали.

Трансформатор на Адмирала Юмашева, 19, принадлежит подстанции "Мингородок". Специалисты ДРСК делают все возможное для подключения абонентов.

«В 20:49 на подстанции "Мингородок" зафиксировано повреждение ввода трансформатора. Электроснабжение ограничено у части потребителей в районе Луговой и Баляева. В настоящее время энергетики Приморских электрических сетей производят перевод нагрузки на второй трансформатор. В течение получаса электроснабжение всех потребителей будет восстановлено», - уточнили в пресс-службе ДРСК.