«Потерял 30 тысяч, время и нервы»: рейс Санкт-Петербург – Владивосток обернулся кошмаром

Аэропорт Владивостока Фото: Сергей БАЛАНОВ

Многие, кто часто летает, знают, что сейчас совсем не обязательно приезжать в аэропорт заранее и стоять в очередях на стойке регистрации. Можно пройти электронную регистрацию, распечатать посадочный талон в специальном терминале и все – лети, особенно если не надо сдавать багаж.

Но даже если вы дружите с техникой и хорошо разбираетесь в этих вопросах, бывают ситуации, в которых от вас не будет ничего зависеть и попадать в которые совсем не хочется. Именно такая ситуация произошла с читателем «КП-Владивосток» Алексеем Т., который с несколькими пересадками добирался из Санкт-Петербурга во Владивосток, а в итоге потерял время, нервы и порядка 30 тысяч рублей. Как все было, он рассказал нам.

«Оформлялся перелет S7 СПб - Москва с дальнейшими перелетами другими авиакомпаниями. Прошел онлайн регистрацию, выбрал места (летел не один), убедился в том, что прямо на сайте (оформлял на телефоне через сайт) написано "Регистрация пройдена" и отправлено сообщение на почту. Так как проходил регистрацию поздно ночью, особо не было сил заходить на почту и проверять письмо. По итогу, не торопясь на стандартную регистрацию, приезжаю в аэропорт, захожу на почту, и знаете что? Письма нет. Захожу в приложение S7, вижу - можно скачать талон, отлично! Но не тут-то было - при нажатии на кнопку скачать появляется ошибка. Как я потом узнал, ошибка не в памяти телефона, не в отсутствии разрешения у приложения на скачивание, а именно в приложении», - рассказывает Алексей.

В итоге он оказывается в ситуации, когда регистрация уже завершена, идет посадка, он регистрацию прошел заранее, но у него нет посадочного талона. А без него его, купившего билет пассажира, не пускают на рейс. Что делать?

«Единственное решение - бежать к представителю компании в аэропорту в надежде на помощь. Но, видимо, помогать мне никто не планировал. Цитата представителя S7: «Ваш билет не обменный, не возвратный – смиритесь». И на этом продолжил заниматься своими делами. Думаю, ладно, позвоню в клиентский центр. Мало того, что дозваниваюсь только за 15 минут, так еще и оператор начинает отвечать на мою претензию - начинает в прямом смысле наезжать на меня, что я виноват, что нужно было приехать вовремя и пройти обычную регистрацию. На кой черт тогда нужна онлайн регистрация, если она еле работает, а представители говорят либо смириться либо вину сваливают на меня?»

По итогу Алексей потерял не только билет S7, но и билет еще трех авиакомпаний. Купил билет на следующий день за бешеные деньги и улетел. Хорошо, что было где остановиться на лишние сутки в Санкт-Петербурге, но потеря составила 30 тысяч рублей.

Сейчас Алексей ищет тех, кто сталкивался с похожими ситуациями, чтобы понять, что делать и как возвращать деньги. Письмо в авиакомпанию тоже отправил, получил такой ответ:

«Нам очень жаль, что Вы не смогли вылететь из Санкт-Петербурга запланированным рейсом. По Вашему обращению нами был направлен запрос техническим специалистам. Согласно полученной информации, после прохождения онлайн-регистрации посадочные талоны не были Вами отправлены на электронный адрес, указанный в бронировании. Мы понимаем, что ситуация в которой Вы оказались, крайне неприятна, но опоздание на регистрацию критично даже на одну минуту. Система автоматически производит закрытие регистрации, и у агента нет возможности производить какие-либо действия. Продление регистрации подразумевает переоформление вылетных документов, что занимает дополнительное время вне принятого графика. Это может повлечь сбой в технологическом графике и привести к задержке вылета не только собственного рейса, но и других авиакомпаний. Ваши билеты оформлены по тарифу Эконом Базовый, который, согласно правилам, является невозвратным и переоформление после окончания регистрации невозможно. В такой ситуации для осуществления перелета необходимо приобретать новые билеты. Благодарим за обращение и надеемся на понимание».